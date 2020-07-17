Gölcük’te 15 Temmuz fotoğraf sergisine yoğun ilgi

Dört yıl önce, 15 Temmuz 2016 akşamı gerçekleştirilen ve ülkemiz demokrasisini hedef alan hain darbe girişimi halk, askerlerimiz ve emniyet güçlerimizin mücadelesi ile başarısız hale getirilmişti. O günü yansıtan fotoğraflar, uzun bir süre hafızalardan silinmedi. Yine 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde, Gölcük Anıtpark’ta o geceyi hatırlatan fotoğrafların yer aldığı bir fotoğraf sergisi açıldı. Protokol üyeleri ve Gölcüklü vatandaşlar, açılan sergideki fotoğrafları dikkatle inceleyerek o güne dair hafızalarını tazeledi.
İLÇE PROTOKOLÜ DE SERGİDE
Fotoğraf sergisine Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, kaymakamlık daire müdürleri ve vatandaşlar katılım gösterdi. Kaymakam Karabulut, Belediye Başkanı Sezer ve beraberindeki katılımcılar, 15 Temmuz 2016 akşamına dair çekilen görüntüleri dikkatle inceleyerek o güne dair görüşlerini paylaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.