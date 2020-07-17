Gölcük protokolünden şehit ailelerine ziyaret

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Şehit Piyade Çavuş Zafer Trabzonlu ve Şehit Jandarma Er Erdoğan Çakır’ın kıymetli ailelerini ziyaret etti. Ziyarette Gölcük Müftüsü İlyas Öztel de yer alırken, Kuran-ı Kerim okunup dualar edildi. Şehit aileleri ziyaretten dolayı teşekkürlerini ilettiler.

“ŞÜKRAN VE MİNNETLERİMİ SUNUYORUM”

Ziyarette konuşan Başkan Sezer, “15 Temmuz hain darbe girişiminde ebediyete irtihal eden 251 şehidimiz başta olmak üzere; tüm kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükran ve minnetlerimi, şehit ve gazilerimizin ailelerine de sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.