Gölcük protokolünden şehit ailelerine ziyaret

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Şehit Piyade Çavuş Zafer Trabzonlu ve Şehit Jandarma Er Erdoğan Çakır’ın kıymetli ailelerini ziyaret etti. Ziyarette Gölcük Müftüsü İlyas Öztel de yer alırken, Kuran-ı Kerim okunup dualar edildi. Şehit aileleri ziyaretten dolayı teşekkürlerini ilettiler.
“ŞÜKRAN VE MİNNETLERİMİ SUNUYORUM”
Ziyarette konuşan Başkan Sezer, “15 Temmuz hain darbe girişiminde ebediyete irtihal eden 251 şehidimiz başta olmak üzere; tüm kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükran ve minnetlerimi, şehit ve gazilerimizin ailelerine de sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.