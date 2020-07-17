Gölcük Belediyesi'nden bir ilk daha

Osmanlı İmparatorluğu’nu en geniş sınırlarına ulaştıran Padişah Kanuni Sultan Süleyman’ın, 30 Eylül 1520 tarihinde tahta çıkışının 500’üncü yıl dönümü nedeniyle 30 Eylül Çarşamba günü, Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi işbirliğiyle panel düzenlenecek. Panele, tarih alanında uzman ve ülkemiz genelinde tanınmış tarihçiler katılacak.

PANELE KİMLER KATILACAK?

30 Eylül çarşamba günü, saat 15.00’te yapılacak panelin moderatörlüğünü Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nden Prof. Dr. Azmi Özcan yapacak. Prof. Dr. Abdülkadir Özcan “Genel Olarak Kanûnî Dönemi”, İstanbul Metropol Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet İpşirli “Kanûnî Döneminde İlmi Faaliyetler” ve Kocaeli Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim Şirin de “Kanûnî Döneminde Kocaeli ve Gölcük” konulu sunum yapacaklar.