E-ticaret sitelerine rekabet incelemesi

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan duyuruda, “e-pazaryerleri” adı da verilen internet pazarlama sitelerinin hem platform sahibi hem satıcı olarak yer almalarının, “kötüye kullanma” endişesi beslediği belirtilerek, şunlar kaydedildi: “E-pazaryerlerinin fiyatlama, platform hizmetleri ve tedarik davranışları yoluyla dışlayıcı veya sömürücü uygulamalarda bulunabilecekleri tüm dünyada gerek rekabet hukuku incelemelerinde gerekse literatürde artan sıklıkla gündeme gelmektedir.

SEKTÖR ÖNCELEMESİ

Rekabet Kurulu önüne gelen dosyalarda da sektörün farklı rekabet dinamiklerine sahip olduğu ve bu yönüyle geleneksel yasal çerçevenin öngördüğünden farklı ve karmaşık bir yapı ve işleyiş içerdiği tespiti göze çarpmaktadır. Bu çerçeve dahilinde, e-pazaryerlerinin yol açtığı (muhtemel) rekabetçi ve rekabet karşıtı etkilerinin anlaşılması ve bunlara dayanan etkin politikaların kurgulanması, yeni ekonominin sağlıklı bir rekabetçi düzene sahip olmasında önemli bir adım teşkil etmektedir. E-pazaryeri platformları sektör incelemesi Rekabet Kurulu tarafından bu adıma öncülük etmek amacıyla başlatılmıştır.