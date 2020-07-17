Kısa çalışmada sektör ayrımı

Koronavirüs nedeniyle işten çıkarma yasağının Haziran 2021’e kadar uzatılmasına imkan veren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü. AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, “Normalleşmeyle birlikte kısa çalışma ödeneği uygulamasının sektörel bazda uygulanması da hedeflenmektedir” diye konuştu. İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü.

ÜÇ AYDA BİR UZATMA

Komisyonda görüşülen teklifle, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanının kısa çalışma başvurusunu uzatma yetkisi genişletiliyor. Buna göre, Cumhurbaşkanı 31 Aralık 2020 tarihi korunarak, kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatabilecek. Düzenlemeyle, salgın gerekçesiyle işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemenin uygulama süresinin, üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki veriliyor. Ayrıca, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin kapanması, fesih yasağının istisnaları arasına ekleniyor.