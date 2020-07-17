Başkan Zeytinoğlu bütçeyi değerlendirdi

Zeytinoğlu, “Haziran ayında bütçe gelirleri yüzde 19.5 artışla 66.3 milyar TL, bütçe giderleri yüzde 26.8 artışla 85.6 milyar TL olarak gerçekleşti. Bütçe giderlerinin gelirlerin üzerinde artması sonucu haziran ayında bütçe 19.4 milyar TL açık verdi. Ocak-Haziran dönemi bütçe açığı ise 109.5 milyar TL oldu.
ALINAN ÖNLEMLER
Geçmiş yıllara oranla bütçe açıklarının yükseldiğini görüyoruz. Pandemi döneminde, alınan önlemlerle bütçe açıklarının artabileceğini düşünüyorduk. Ancak yüksek bütçe açıkları, ileride faiz ve enflasyonun yükselmesine neden olabilir diye endişe duyuyoruz.” dedi. Zeytinoğlu, haziran ayı bütçesine vergi gelirlerinin katkısının yüzde 23.5 artışla 55.4 milyar TL olarak gerçekleştiğini söyledi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.