Başkan Zeytinoğlu bütçeyi değerlendirdi

Zeytinoğlu, “Haziran ayında bütçe gelirleri yüzde 19.5 artışla 66.3 milyar TL, bütçe giderleri yüzde 26.8 artışla 85.6 milyar TL olarak gerçekleşti. Bütçe giderlerinin gelirlerin üzerinde artması sonucu haziran ayında bütçe 19.4 milyar TL açık verdi. Ocak-Haziran dönemi bütçe açığı ise 109.5 milyar TL oldu.

ALINAN ÖNLEMLER

Geçmiş yıllara oranla bütçe açıklarının yükseldiğini görüyoruz. Pandemi döneminde, alınan önlemlerle bütçe açıklarının artabileceğini düşünüyorduk. Ancak yüksek bütçe açıkları, ileride faiz ve enflasyonun yükselmesine neden olabilir diye endişe duyuyoruz.” dedi. Zeytinoğlu, haziran ayı bütçesine vergi gelirlerinin katkısının yüzde 23.5 artışla 55.4 milyar TL olarak gerçekleştiğini söyledi.