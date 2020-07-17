Kılıç: Bayram ikramiyesi artmalı

Başkan Kılıç, bayram ikramiyelerinin enflasyon oranında arttırılması gerektiğini ifade etti. Kılıç yaptığı açıklamada, “ Genel merkezimiz bayram ikramiyelerinin enflasyon farkıyla beraber ödenmesi için hükümetimize talepte bulundu” dedi.

ENFLASYON ORANINDA

Başkan Kılıç, “Emeklilerimize can suyu gibi gelen bayram ikramiyelerinin artık enflasyon oranında arttırılıp o şekilde verilmesini talep ediyoruz. Ayrıca genel merkezimiz 2000 ile 2008 arası emekli olan arkadaşlarımız için İntibak Yasasını ve emeklilere yüzde oranında değil, seyyanen zam verilmesi için hükümetimizden isteği var. Hükümetimiz bunu ne şekilde yapar bilemiyoruz, ama genel merkezimiz gerekli çalışmaları sürdürmekte” açıklamasında bulundu.