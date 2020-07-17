Türel: Teşkilatlanmayı bitirip seçim çalışmalarımızı başlatacağız

Saadet Partisi Gebze İlçe Teşkilatı Haziran ayı İlçe Divan Toplantısı’nı pandemi önlemleri kapsamında Zoom programı üzerinden online olarak gerçekleştirdi.

Mustafa Türel'in başkanlık ettiği ilçe divan toplantısına İl Başkan Yardımcısı ve Gebze İlçe Sorumlusu Halit Şengül, İl Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Özmen, ilçe yönetim kurulu üyeleri ilçe kadın kolları ve gençlik kolları üyelerinin yanı sıra mahalle başkanları ve mahalle yöneticileri katıldı.

“SEÇİM ÇALIŞMALARINI BAŞLATACAĞIZ”

Divan toplantısında SP Gebze İlçe Teşkilatı’nın 1 aylık çalışmalarını değerlendiren İlçe Başkanı Mustafa Türel, “Yoğun bir haziran ayı geçirdik, teşkilatlanma açısından oldukça verimli bir ay oldu. Covid-19 salgınından dolayı yavaşlatmış olduğumuz teşkilatlanma çalışmalarına temmuz ayı itibariyle daha da hızlandırmış bulunmaktayız. Önümüzdeki süreçte tüm mahallelerimizdeki teşkilatlanma çalışmalarını tamamlayacağız ve seçim sandık çalışmalarını başlatacağız. İnşallah bundan sonraki süreç de Gebze de Saadet Partisi için Altın bir dönem başlayacak” dedi.

“RABBİM BİR DAHA YAŞATMASIN”

Türel konuşmasın devamında, “Bugün hain darbe girişiminin 4’üncü yıl dönümü. Bu vesileyle milletimize bu kara geceyi yaşatanları, hain darbeye teşebbüs edenleri bir kez daha şiddetle kınıyor, o gece şehadet şerbeti içen kardeşlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Rabbim milletimize bir daha böyle bir gece yaşatmasın” ifadelerine yer verdi.