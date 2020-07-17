İYİ Parti Körfez ailesi genişliyor

İYİ Parti Körfez İlçe Sağlık ve Sosyal Politikalardan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Nilay Kurt, gece-gündüz demeden gönül verdiği davası için çalışmalarını sürdürüyor; partiye yeni üyeler kazandırmaya devam ediyor. Partiye kazandırdığı yeni üyelerle gündemde olan Kurt, yine üye çalışmasında bulunarak partiye çok sayıda üye kazandırdı.