Zeki Gürsu'dan Avukat Ayvaz’a ziyaret

Körfez'in genç avukatlarından olan aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Yönetimi'nde vazife yapan Ayvaz Hukuk Bürosu'nun sahibi Halil İbrahim Ayvaz, daha önce hizmet verdiği İSU Körfez Şubesi'nin üst katındaki adresinden Yarımca Mimar Sinan Mahallesi Körfez Belediyesi yanında yer alan Umut İş Merkezi’ndeki yeni yerine taşındı. Genç avukatı ilk ziyaret edenlerden biri, MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu oldu. Gürsu, genç avukata hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Yeni hizmet vereceği ofisinin hayırlı olması için temennilerini dile getirdi.