Yukarı Hereke'den AKP’li Tuna'ya ziyaret

AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna'yı ziyaret eden Yukarı Hereke parti teşkilatı, ziyarette gündeme dair fikir alışverişinde bulundular; mahallede bulunan eksiklikleri dile getirdiler. Kendisini ziyarete gelen teşkilat mensuplarıyla görüşen Tuna, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek gündemle ilgili konularda teşkilat mensuplarını bilgilendirdi.