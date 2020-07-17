İYİ Parti’de Uyar’a önemli görev

Kocaeli Yozgatlılar Derneği Yönetim Kurulu üyesi, genç girişimci iş adamı Yunus Uyar, İYİ Parti Kocaeli’nin yapılan son kongresinde yeniden başkan seçilen Şanbaz Yıldız'ın listesinden yönetime girdi. Görev dağılımı sonrasında partinin Ekonomi Politikaları ve AR-GE'den Sorumlu İl Başkan Yardımcısı oldu.
YUNUS UYAR KİMDİR?
1964 yılında Yozgat’ta doğdu. 1987 yılında Emniyet teşkilatına girerek Terörle Mücadele, Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yaptı. 10 yıl Kocaeli, 4 yıl Diyarbakır ve yaklaşık 12 yıl İstanbul'da çalışarak 2010 yılında kendi isteğiyle emekli oldu. 2018 yılında MHP’den istifa ederek İYİ Parti yönetim kurulunda görev aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.