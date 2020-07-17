İzmit’te modern hayvan pazarına ücretsiz servis

İzmit Belediyesi, yaklaşmakta olan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvan alışverişi için Modern Hayvan Pazarı’na gitmek isteyen vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkanı sağlıyor. Vatandaşlar Modern Hayvan Pazarı’na, Milli İrade Meydanı’ndan (Eski Perşembe Pazarı) kalkacak servislerle ücretsiz bir şekilde ulaşarak kurbanlık hayvan alışverişini yapabilecek.

GİDİŞ VE DÖNÜŞ SAATLERİ

İzmit’ten hayvan pazarına gitmek isteyen vatandaşlar, Modern Hayvan Pazarı’na ücretsiz servislerle ulaşabilecek. Araçlar Milli İrade Meydanı’ndan saat 12.00, 14.00, 16.00 ve 18.30’da kalkacak. Modern Hayvan Pazarı’ndan araç kalkış saatleri ise 13.30, 15.30, 17.30, 20.00 olacak. Uygulamadan memnun olan vatandaşlar, kendilerine her zaman destek olan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti.

MODERN HAYVAN PAZARI SERVİS GÜZERGAHLARI KALKIŞ YERİ

1.MİLLİ İRADE MEYDANI

2.REAL ÖNÜ

3.KANDIRA SAPAĞI

4.KONAK HASTANESİ ÖNÜ

5.YAHYAKAPTAN IŞIKLARI

6.OTOGAR SAPAĞI

7.SOLAKLAR SAPAĞI IŞIKLARI

8-KARADENİZ MAHALLESİ MODERN HAYVAN PAZARI

DÖNÜŞ

1.MODERN HAYVAN PAZARI

2.KARADENİZ MAHALLESİ

3.SOLAKLAR SAPAĞI

4.OTAGAR SAPAĞI

5.YAHYAKAPTAN IŞIKLARI

6.KANDIRA SAPAĞI

7.REAL YAN YOL

8.MİLLİ İRADE MEYDANI