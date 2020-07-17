İzmit’te modern hayvan pazarına ücretsiz servis

İzmit Belediyesi, yaklaşmakta olan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvan alışverişi için Modern Hayvan Pazarı’na gitmek isteyen vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkanı sağlıyor. Vatandaşlar Modern Hayvan Pazarı’na, Milli İrade Meydanı’ndan (Eski Perşembe Pazarı) kalkacak servislerle ücretsiz bir şekilde ulaşarak kurbanlık hayvan alışverişini yapabilecek.
GİDİŞ VE DÖNÜŞ SAATLERİ
İzmit’ten hayvan pazarına gitmek isteyen vatandaşlar, Modern Hayvan Pazarı’na ücretsiz servislerle ulaşabilecek. Araçlar Milli İrade Meydanı’ndan saat 12.00, 14.00, 16.00 ve 18.30’da kalkacak. Modern Hayvan Pazarı’ndan araç kalkış saatleri ise 13.30, 15.30, 17.30, 20.00 olacak. Uygulamadan memnun olan vatandaşlar, kendilerine her zaman destek olan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti.
MODERN HAYVAN PAZARI SERVİS GÜZERGAHLARI KALKIŞ YERİ
1.MİLLİ İRADE MEYDANI
2.REAL ÖNÜ
3.KANDIRA SAPAĞI
4.KONAK HASTANESİ ÖNÜ
5.YAHYAKAPTAN IŞIKLARI
6.OTOGAR SAPAĞI
7.SOLAKLAR SAPAĞI IŞIKLARI
8-KARADENİZ MAHALLESİ MODERN HAYVAN PAZARI
DÖNÜŞ
1.MODERN HAYVAN PAZARI
2.KARADENİZ MAHALLESİ
3.SOLAKLAR SAPAĞI
4.OTAGAR SAPAĞI
5.YAHYAKAPTAN IŞIKLARI
6.KANDIRA SAPAĞI
7.REAL YAN YOL
8.MİLLİ İRADE MEYDANI
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.