Kocaman, üstyapıyı inceledi

Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi işbirliğinde Köseköy Mahallesi Fevzi Çakmak ve Atatürk Caddelerinde devam eden üstyapı çalışmalarını Kartepe Belediye Başkanı Av.Mustafa Kocaman yerinde incelerken, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Balaban’dan bilgi aldı.
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Desteklerinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın ve ekibine teşekkür eden Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Her saat sokaklarda Kartepemize hizmet ederek mutlu oluyoruz. Köseköy Mahallemizdeki üstyapı çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayarak hizmete sunacağız” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.