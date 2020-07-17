Kocaman, üstyapıyı inceledi

Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi işbirliğinde Köseköy Mahallesi Fevzi Çakmak ve Atatürk Caddelerinde devam eden üstyapı çalışmalarını Kartepe Belediye Başkanı Av.Mustafa Kocaman yerinde incelerken, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Balaban’dan bilgi aldı.

KONFORLU ULAŞIM

Desteklerinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın ve ekibine teşekkür eden Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Her saat sokaklarda Kartepemize hizmet ederek mutlu oluyoruz. Köseköy Mahallemizdeki üstyapı çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayarak hizmete sunacağız” ifadelerini kullandı.