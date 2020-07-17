Brisa, 'Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi' alan ilk lastik üreticisi oldu

Brisa’nın İzmit ve Aksaray’daki fabrika ve ofisleri, TSE’nin detaylı denetimlerinden geçti. Denetimler, “Risk Yönetimi”, “Korunma ve Kontrol Önlemleri Yönetimi”, “Uygulamaya Yönelik Önlemler, “Eğitim”, “Yükleniciler, Hizmet Sunucuları, Ürün ve Hizmet Tedarikçileri”, “Atık Yönetimi”, “Sosyal ve Ortak Kullanım Alanları”, “Temizlik”, “İş Sağlığı ve Güvenliği Ekipmanları” gibi ana başlıklarda gerçekleşti. Denetim sonucunda, Brisa, üst düzeyde önlem ve uygulamaları hayata geçirdiği İzmit ve Aksaray fabrikaları için “Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi”ni almaya hak kazandı.

DÜZENLİ DEZENFEKSİYON

Brisa, çalışanlarının sağlığını korumak amacıyla COVID-19’a karşı önlemlerini Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının resmi olarak açıklanmasından önce almaya başladı. Üretim sahaları ve ofislerde, düzenli dezenfeksiyon, fiziki mesafenin sağlanması ve maske kullanımını temel öncelikler olarak belirledi ve tüm operasyonlarını güçlü politikalarla korunma altına aldı. Brisa, halen dönüşümlü çalışma modelini uyguluyor. Girişten itibaren tüm alanlarında sağlık önlemlerini Brisa çalışanlarının yanı sıra tüm iş ortakları ve tedarikçilerini de kapsayacak şekilde uyguluyor. Koruyucu önlemlerin yanı sıra dijital ve uzaktan eğitim ve destek programları ile de operasyonlarını tüm paydaşları için kesintisiz sürdürüyor.

ÖNLEMLER ALINDI

COVID-19 salgının başladığı günden bugüne önceliklerinin her zaman insan sağlığı olduğunun altını çizen Brisa CEO’su Haluk Kürkçü, “Tüm dünyada hem toplumsal sağlığı hem de ekonomiyi etkileyen bu zorlu süreci en az zararla atlatabilmek adına gerekli tüm önlemleri aldık, almaya devam ediyoruz. Hem tüm paydaşlarımızın kendilerini güvende hissedebilmeleri hem de operasyonumuzu sorunsuz sürdürebilmek için Sağlık Bakanlığı’nın ve Türk Standartları Enstitüsü’nün yönergelerini birebir uyguluyoruz. Türkiye’nin öncü kuruluşlarından biri olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için yaptığımız çalışmalar sonucunda İzmit ve Aksaray lokasyonlarımız için Türk Standardları Enstitüsü’nün “COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi” için denetimleri başarıyla tamamladık. Bu başarı, virüsten korunma sürecini bir sistematiğe bağladığımızı ve işimizi doğru yaptığımızı tescil etmiş oldu. Tüm paydaşlarımız için bu sorumluluğumuzu yerine getirmiş olmaktan dolayı iç huzuru ve gurur yaşıyoruz” dedi.