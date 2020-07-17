TBMM Başkanvekili Akar, Vali ve Büyükakın’a gitti

Geçtiğimiz ay CHP grubunda yapılan seçim sonucu TBMM Başkanvekilliği görevine seçilen, TBMM Genel Kurulunun da yapılan oylama ile bu hafta Mecliste resmi olarak görevi devralan TBMM Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, dün İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı ile birlikte Haziran ayında kentimize atanan Vali Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı ziyaret etti.

VALİ YAVUZ’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı ile beraber, geçtiğimiz günlerde Ordu Valiliğinden ilimize atanan Vali Seddar Yavuz’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. TBMM Başkanvekili Haydar Akar, yeni atanan Vali Yavuz’a hayırlı olsun dileklerini iletirken, kent için uyum içinde çalışma temennilerini iletti. Ziyaretçilerini makamında ağırlayan Vali Yavuz da Akar, Hürriyet ve Yıldızlı’ya nazik ziyaretleri için teşekkürlerini iletti.

VALİ YAVUZ’DAN SONRA BÜYÜKAKIN’A GİTTİ

Vali Seddar Yavuz ziyareti sonrasında, TBMM Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı ile beraber, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette maske takılarak, sosyal mesafe kuralları da uygulandı. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyarette Büyükakın, Akar’a yeni görevinde başarılar dilerken, Başkan Hürriyet ve CHP İl Başkanı Yıldızlı’ya ziyaretleri için teşekkür etti. Başkan Hürriyet, İzmit ve Kocaeli için uyumlu çalışma temennilerini iletirken, Akar da Kocaeli için gereken hizmetler konusunda elinden gelen gayreti göstereceği sözünü verdi.

AKAR’DAN HÜRRİYET’E ZİYARET

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i makamında ziyaret etti. Geçtiğimiz günlerde Başkan Hürriyet’in Ankara’da yaptığı ziyaretin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i makamında ziyaret etti. Başkan Hürriyet, TBMM Başkanvekili Akar’ı resmi törenle kapıda karşılarken ziyarette CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, İzmit Belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri hazır bulundu.

“ÖNEMLİ BİR GÖREV ÜSTLENDİK”

Ziyarette ilk olarak konuşan TBMM Başkanvekili Haydar Akar, “Önemli bir görev üstlendik. Çünkü Atatürk’ün oturmuş olduğu, geçmişte Türkiye’nin büyük önderlerinin katkı sağladığı bir koltuk. Göreve geldikten sonra bugün kente ilk gelişim. Önce Vali Bey’e, sonra Büyükşehir’e ardından da ilçe belediyelerimizden İzmit Belediyesini ziyaret ettik. Bizim İzmit Belediyesi ile ilişkimiz kuvvetliyse diğer belediyelerimiz ile de aynı şekilde. Diğer belediyelerinde taleplerine ve gerçekleştirmek istedikleri projelere destek vereceğiz ki Kocaelili vatandaşlarımızda sunulan hizmetlerden yararlansın. Biz elimizden geleni yapmaya hazırız” ifadelerinde bulundu.

“KOCAELİ İÇİN CİDDİ BİR KAZANIM”

Ardından konuşan CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, “Haydar Bey’in TBMM Başkanvekilliğine seçilmiş olması Kocaeli için ciddi bir kazanım. 37 yıl aradan sonra Kocaeli’ye bu kutsal görevde hizmet verecek olması hepimizi gururlandırıyor, onurlandırıyor. Bu görevle birlikte Türkiye’nin Kocaeli’deki yeri başka bir konuma geldi. Sayın Başkan Bey’e görevinde başarılar diliyorum” dedi.

“YATIRIMLARDA KATKISI OLACAK”

Son olarak konuşan Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, “Ne büyük şeref ki bugün Kocaeli’de TBMM Başkanvekilini ağırlıyoruz. Kocaeli için büyük bir kazanım. Atatürk’ün oturmuş olduğu koltukta bugün Kocaeli milletvekillerimizden birinin oturuyor olması partilerin üstünde çok önemli onur ve şeref. Temsiliyet anlamında çok büyük bir gurur olurken alınacak yatırımlar ve hizmetler noktasında da çok ciddi bir katısı olacağını düşünüyorum. Bu anlamda bizde belediye olarak bunun faydasını göreceğimizi düşünüyoruz. Sayın başkanımıza başarılar diliyorum, ziyareti içinde teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.