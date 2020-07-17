SP’li Özalay’dan fotoğrafa tepki

Saadet Partisi Karamürsel İlçe Başkanı Mehmet Özalay da sosyal medya hesabından '' Karamürsel’imizde faaliyet gösteren bir fotoğraf stüdyosu LGBT çekimlerini sözde sosyal sorumluluk projesi adı altıda adeta bir zehir gibi hanelerimize, caddelerine, sokaklarımıza ve hatta tüm kente akıtmaktadır” ifadelerini kullandı.