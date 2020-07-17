“Köylünün kararı hiçe sayıldı”

İzmit Durhasan Köyü’nde bulunan 660 dönümlük araziye yapılması planlanan Makineciler Küçük Sanayi Sitesi için 10 yılın ardından Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclisinde oy çokluğuyla karar verildi. Bilindiği gibi köy halkı referanduma gitmiş, yüzde 95 ‘hayır’ çıkmıştı.

“KÖYLÜNÜN KARARI HİÇE SAYILDI”

Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde oy çokluğuyla geçen madde hakkında konuşan Durhasan Mahalle Muhtarı Ünal Turan, “Bu belediyenin takdiri. Biz köylü olarak kararımızı bildirdik. Bu saatten sonra ne diyeceğimizi bilmiyorum. Bize olmayacağı söylendi; demek ki köylünün kararını belediye hiçe saydı. Herhalde bir ara soğutma yaptılar, baya bir süre meclise getirmediler. Mahallelim adına üzüldüm. Demek ki belediye mahalleliyi, mahallenin kararını hiçe saydı” dedi.

“BELKİ DE UYGUN FİYATA SATMAZLARDI”

Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, “Yaklaşık 1 yıldır komisyondaydı. Bekliyordu. Biz orada tavrımızın arkasında durduk. Vatandaşa gittik; dedik ki ‘Evet deseniz de hayır deseniz de yanınızda yer alacağız’ dedik. Referandumda vatandaşın yüzde 95’i hayır dedi. Bu yüzden biz de muhalefet şerhi koyduk. Makineciler de mağdur olduğunu söylüyor onlar da haklı ancak bu mağduriyet İbrahim Bey döneminden kalan bir mağduriyet. Plan değişikliği yapıyorsanız; oradaki vatandaşlar da bilseydi belki de uygun fiyata yerlerini satmazdı. Köyde ekip biçen insanlar var genel olarak kabul etmiyorlar. ‘Yanı başımızda İZAYDAŞ var bir de üstüne bu geldiği zaman daha sıkıntı olacak’ diyorlar. Mecliste de AK Parti grubu hiçbir beyanda bulunmadı” dedi.

“HIZLANDIRILMASI GEREKİYOR”

İzmit Makine İmalatçıları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Metin Aktürk ise mecliste kabul edilmesiyle ilgili olarak “10 yıllık bir süreç var. Bu süreç çok hoş olmasa da neticede geçti. Geçmesinde katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Süreç aslında bundan sonra başlıyor. Pandemi sürecinde üretmenin ve istihdamın değeri daha fazla anlaşıldı. Bu tip şeylerin hızlandırılması gerekiyor. Bizim istediğimiz, beklentimiz projenin bir an önce gerçekleşmesi ve katma değerin, üretimin, istihdamın sağlanabilmesi için sen-ben, şu parti bu parti demeden bu ülke yararına faydalı olabilecek her şeyin hızlandırılması ve yapılması” dedi.

“VEFAT EDEN ORTAKLARIMIZ OLDU”

Vefat eden ortakların olduğunu belirten Aktürk, “Bundan sonraki olacak olan işlerde işlerin hızlandırılmasını istiyoruz. Birilerine kötü olarak dokunmasını biz zaten arzu etmiyoruz. Önümüzde yine zorlu bir süreç var çünkü insanların son 6 ayda ekonomik durumları bozuldu. Ortaklarla oturup konuşacağız; bundan sonra ne yapacağız vs. konuşacağız. İnsanlar beklemekten yoruldu. Bu süreçte vefat eden ortaklarımız oldu; durum onların mirasçılarına kaldı. İnsanların birbirlerine yardımcı olması; belediyeler ve devlerin işleri hızlandırmasını ve kolaylaştırmasını bekliyoruz” ifadelerinde bulundu.

“BÜYÜK SANAYİ KURULUŞLARINI ENGELLEYECEĞİZ”

92 ortak olduklarını belirten Aktürk, “Orada belediye ne kadar kesinti yapılacak belli değil. Bizim düşüncemiz en düşüğü 500 metrekare en büyüğü 7 bin 500 metrekare olmak üzere sanayi siteleri kurmak. Büyük sanayi kuruluşlarını engellemek için en büyük 7 bin 500 metrekare ile sınırlı tuttuk. Şuyulandırmadan sonraki elimizde kalan net miktara göre çalışma yapacağız. Proje net değil. Projede 92 ortağız. 81 ortak ile bu işe girdik; yeni ortak almadık. Ortaklıktan ayrılanlar oldu dönümlerde bölünmeler vs. kendi içerisinde bölündü” şeklinde konuştu.