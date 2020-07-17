LGS’de 5 öğrencimiz 500 tam puan aldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 20 Haziran tarihinde yapıldı. Türkiye’nin 42 ilinden toplam 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. İlimizde bu yıl sınava 37 bin 998 öğrenci katıldı. Kocaeli’den 5 öğrenci 500 tam puan alarak adını altın harflerle yazdırdı. Öğrencilerin lise tercihleri ise 20 Temmuz Pazartesi günü başlayıp 29 Temmuz saat 17.00'de sona erecek.
İŞTE ALTIN ÇOCUKLARIMIZ
Gölcük Değirmendere Uğur Mumcu Ortaokulu Öğrencisi Ömer Barış Kestem
Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Burak Bera Özbay
İzmit Özel Cebir Ortaokulu Öğrencisi Ayşe Bahar Taktak
Özel Körfezim Ortaokulu Öğrencisi Nehir Ilgın Kartal
Özel Gebze Koleji Öğrencisi Deniz Yenigün
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.