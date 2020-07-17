LGS’de 5 öğrencimiz 500 tam puan aldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 20 Haziran tarihinde yapıldı. Türkiye’nin 42 ilinden toplam 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. İlimizde bu yıl sınava 37 bin 998 öğrenci katıldı. Kocaeli’den 5 öğrenci 500 tam puan alarak adını altın harflerle yazdırdı. Öğrencilerin lise tercihleri ise 20 Temmuz Pazartesi günü başlayıp 29 Temmuz saat 17.00'de sona erecek.

İŞTE ALTIN ÇOCUKLARIMIZ

Gölcük Değirmendere Uğur Mumcu Ortaokulu Öğrencisi Ömer Barış Kestem

Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Burak Bera Özbay

İzmit Özel Cebir Ortaokulu Öğrencisi Ayşe Bahar Taktak

Özel Körfezim Ortaokulu Öğrencisi Nehir Ilgın Kartal

Özel Gebze Koleji Öğrencisi Deniz Yenigün