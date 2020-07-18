Servis minibüsü ile tır çarpıştı 9 yaralı

Alınan bilgiye göre TEM otoyolundan İstanbul yönünde seyir halinde olan Abdullah Tirit idaresindeki 34 UJ 2960 plakalı tır, Körfez gişeleri mevkisinde aynı yönde seyir halinde olan Mustafa Sağlam idaresindeki 10 S 00575 plakalı özel tur minibüsüne arkadan çarptı. Kaza nedeniyle minibüs yola savrulurken tır ise bir müddet ilerledikten sonra durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Minibüste sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilirken kazada yaralanan 9 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle TEM otoyolunun İstanbul yönünde trafik bir müddet kontrollü olarak verilirken araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.