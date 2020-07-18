Bilnet Kocaeli Okullarının kurucusu, Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumlarının sahibi, AKP İzmit İlçe eski Başkanı Ali Korkmaz trafik kazası geçirdi. Yahya Kaptan Mahallesinde tramvay yolu üzerindeki hemzemin geçitten geçen Korkmaz’ın aracına başka bir otomobil çarptı. Bir aracın daha karıştığı kaza sebebiyle trafik bir süre durdu. Kaza sebebiyle Ali Korkmaz hemen yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ayakta tedavi edilen Ali Korkmaz’ın durumunun iyi olduğu gelen bilgiler arasında.