Huysuz Virjin hayatını kaybetti!

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"Huysuz Virjin" rolüyle tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti. 87 yaşındaki sanatçının 15 gündür hastanede tedavi gördüğü ve son 3 gündür ise yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiği öğrenildi. Dursunoğlu'nun KOAH hastalığı olduğu biliniyordu.