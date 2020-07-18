Okul müdürü koronavirüse yakalandı

Kocaeli’de Muammer Aksoy İlkokulu’nun Müdürü olan Sadık İskender korona virüse yakalandı. 61 yaşındaki İskender’in Covid-19 testi pozitif çıktı. Sadık İskender’in tedavisi sürerken eşinin ve çocuklarının testlerinin de pozitif olduğu bilgisine ulaşıldı. Sadık İskender sosyal medya hesabı üzerinden, “ Maalesef pozitif. Ailece dualarınızı bekleriz” notunu düştü.