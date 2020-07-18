AVM doluluk oranları gün geçtikçe artıyor

İstanbul Alışveriş Caddeleri Yönetim Direktörü Kemal Baştürk, konuya ilişkin şunları söyledi:
"Doluluk oranlarımız 11 Mayıs-31 Mayıs arasında AVM girişlerinde bir önceki yıla kıyasla yüzde 70 bandında azalış gösteriyordu, ikinci normalleşme dönemi dediğimiz 1 Haziran itibarıyla düşüş seviyesi yüzde 30'lara geriledi. Özellikle teknoloji marketlerde ciro artışı yaşanmakta. Çocuk ürünleri satışında da yüzde 30 artış yaşandı. Kuaföre gidenler açısından kadın-erkek müşteri segmentlerinde kadınlar lehine çok ciddi bir büyüme var. Ülkemizin ve kültürümüzün alışveriş merkezlerine yönelik yenilikçi bir bakış açısına ihtiyacı var."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.