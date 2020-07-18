AVM doluluk oranları gün geçtikte artıyor

İstanbul Alışveriş Caddeleri Yönetim Direktörü Kemal Baştürk, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Doluluk oranlarımız 11 Mayıs-31 Mayıs arasında AVM girişlerinde bir önceki yıla kıyasla yüzde 70 bandında azalış gösteriyordu, ikinci normalleşme dönemi dediğimiz 1 Haziran itibarıyla düşüş seviyesi yüzde 30'lara geriledi. Özellikle teknoloji marketlerde ciro artışı yaşanmakta. Çocuk ürünleri satışında da yüzde 30 artış yaşandı. Kuaföre gidenler açısından kadın-erkek müşteri segmentlerinde kadınlar lehine çok ciddi bir büyüme var. Ülkemizin ve kültürümüzün alışveriş merkezlerine yönelik yenilikçi bir bakış açısına ihtiyacı var."