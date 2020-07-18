Her evde yaşanıyor! Boşanma sebebi sayıldı...

Miliyet yazarı Prof. Dr. Erol Ulusoy, bugünkü yazısında yer verdiği boşanma ayrıntısında şu ifadeleri kullandı: Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 2019/12070 sayılı kararına göre, koca bağımsız konut temin etmeyerek, anne ve babası ile birlikte eşini oturmaya zorlayarak kusurlu hale gelmiştir. Ancak evli kadın da evlilik birliği görevlerini yerine getirmediği, intihar girişiminde bulunduğu, eşinin ailesini ve misafirlerin gelmesini istemediği için kocasına nazaran daha ağır kusurludur, eşit kusurlu değildir.