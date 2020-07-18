İzmit'te TES yetkiyi aldı

Pandemi süreci dolayısıyla geçtiğimiz Mayıs ayında yapılması planlanan mutabakat ertelenmişti. Her sene tekrar yapılan yetki mutabakatının bu seneki kazananı Türk Eğitim Sen oldu. İzmit’te yetkili olan EBS, geçtiğimiz günlerde yapılan mutabakat sonrası yetkiyi bir yıllığına Türk Eğitim Sen’e devretti. Dört yıldır yetkiyi elinde bulunduran Eğitim Bir Sen, toplam sendikalı öğretmen sayısının 4 Bin 227 olduğu İzmit’te bu yıl yetkiyi Türk Eğitim Sen’e kaptırdı.Bin 30 üyesi olan Türk Eğitim Sen, yetkiyi Bin 286 üyesi olan Eğitim Bir Sen’den kaptı.

BU GELECEĞE DAİR BİR ÖYKÜDÜR

Türk Eğitim Sen Kocaeli 1 Nolu Şube Başkanı Yaşar Şanlı,“Geleceğe dair bir öyküdür bu; ülkesi adına umutları olanların, varlığını Tük varlığına adayan yürekli insanların kader birliğine dair her sahnesi gerçek, her satırı emek ve alın teri ile kazınmış sendikacılığın bozkırlarına dikilen bir bengütaştır. Ferasetin ve vicdanın kalemiyle yazıldığı üzere tarihe düşülen bu hakikat; okuyanlar ve akıl sahipleri için yıllardır itibarı ve mesleki onuru iğdiş edilmiş, sadaka zamlar ve enflasyon farklarıyla üç kuruşa razı edilmiş eğitim çalışanlarının, bunun tevekkül edilesi bir yazgı olmadığına, aslında tüm yaşananların beceriksizliğe, yandaşlığa, emek ve sayı üzerinden kirli pazarlıklara dair utanası bir başarısızlık olduğuna artık inanması vesilesiyle bugün İzmit’ten yükselen bir haykırıştır” dedi.

MİLLETİMİZİN BEKA MESELESİDİR

Şanlı, “Ahlakın ve adaletin ışığında kemale erdiği üzere bugün İzmit’in 178 kurumunda ve 4817 eğitim çalışanının gönlünde yeşeren bu sevda; sendikacılığı müdür odalarında baskı, vaat ve şantaj kokteyli üzerinden adeta paralel bir şebekeye dönüşürcesine icra edenler için yolun bitişi, zulmün tükenişi ve şükürler olsun ki aydınlığın, maviliğin ve huzurun müjdecisidir. Ve bu kol kola, yürek yüreğe Türk Eğitim Sen’de meczetmiş bu birliktelik; devletimizin ve milletimizin beka meselesi olarak gördüğümüz maarif davamızın, fikri, irfanı ve vicdanı hür nesilleri inşa edecek yalvarmayan, el açmayan, boyun bükmeyen; ancak ve ancak kendisini eğitime adayan öğretmenlerimizin, eğitime dair birçok iş ve sorumluluğu canla başla yerine getiren memurlarımızın geleceğe umutla ve güvenle bakabilmesinin, huzurla çalışabilmesinin ve emeğinin karşılığını alın teri kurumadan alabilmesinin teminatıdır” dedi.

ARTIK İZMİT’TE LİYAKAT YETKİLİ

Sözlerine devam eden Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Yaşar Şanlı, “Evet, artık İzmit’te 1300 üyesiile Türk Eğitim Sen yetkili! Artık İzmit’te adalet, eşitlik, ehliyet ve liyakat yetkili! Artık İzmit’tevaat değil emek, baskı değil hukuk ve şantaj değil sevgi yetkili. Bizlere güvenen hak ettiğimiz geleceğe bizlerle yürümeyi tercih eden tüm eğitim çalışanlarına binlerce defa teşekkür ediyor; emeğimizi, fedakârlığımızı ve umutlarımızı zayi etmeyen, bizlere bu başarıyı lütfeden Yaradan’a sonsuz şükürler ediyoruz” diye konuştu.

Doğanay YILMAZ