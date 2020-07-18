'Bayramda yasak yok birtakım önlemler var'

Kurban Bayramı için geri sayım sürerken, tatil ve seyahat planı yapanlar 'Kurban Bayramı için kısıtlama ve yasak kararı var mı?' sorusuna yanıt arıyor.
KURBAN BAYRAMI'NDA YASAK VEYA KISITLAMA OLACAK MI?
Konuyla ilgili Hürriyet Gazetesi'nden Abdulkadir Selvi'nin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi ya da şehirlerarası seyahatlerin kısıtlanmasının olmayacağını belirterek, bu konunun bir sonraki kabine toplantısında görüşüleceğini açıkladı. Bayram için birtakım önlemler alınacağını söyleyen Oktay, Korona virüs Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine göre kararlar alınacağını belirtti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
avni - yasak olsun arkadaş. büyüklerin sağlığı bizim bu illetten kurtulmamız için yasak olması lazım. yoksa millet gezip durucak hastalık zaten zor duştü bu rakamlara yine fırlayacak
vatandaş - kurban kesmeyenler neden rahatsız oluyorki gitsin sahilde eğlensin
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.