'Bayramda yasak yok birtakım önlemler var'

Kurban Bayramı için geri sayım sürerken, tatil ve seyahat planı yapanlar 'Kurban Bayramı için kısıtlama ve yasak kararı var mı?' sorusuna yanıt arıyor.

KURBAN BAYRAMI'NDA YASAK VEYA KISITLAMA OLACAK MI?

Konuyla ilgili Hürriyet Gazetesi'nden Abdulkadir Selvi'nin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi ya da şehirlerarası seyahatlerin kısıtlanmasının olmayacağını belirterek, bu konunun bir sonraki kabine toplantısında görüşüleceğini açıkladı. Bayram için birtakım önlemler alınacağını söyleyen Oktay, Korona virüs Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine göre kararlar alınacağını belirtti.