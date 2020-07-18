Survivor finali için Koca'dan tepki!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Survivor finalinde çok eleştirilen korona virüs tedbirlerine uyulmamasına tepki göstermişti. Survivor finalinde, izlemeye gelen vatandaşların maskesiz bir şekilde yan yana oturmaları ve yarışma bitiminde ünlülerle hayranların sarılması ve yakın temas halinde olması tepki çekmişti. Çok sayıda vatandaş da, görüntülere adeta isyan etmişti.
TEPKİ GÖSTERDİ
Fahrettin Koca, Survivor'daki görüntülere tepkisiz kalmadı. Twitter hesabından paylaşım yapan Koca, şu ifadeleri kullandı: "SURVIVOR 2020 FİNAL programında, COVID-19 tedbirlerine uyulmaması tepkilere yol açtı. Tepkiler haklı. Düğün yeri, pazar yeri, dolmuş yeri uyarılarına show amaçlı ortamlar çok daha fazla dâhil. Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı."
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya "Bundan sonra dikkat edeceğimizden şüpheniz olmasın" cevabını verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
savaş - covid-19 kapsamında kişi başı 3150 sosyal mesafe cezası verilecek mi
vatandaş - garibanın düğün sahibine ceza kesmesini biliyorsunuz hadi yapabiliyorsanız yapın
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.