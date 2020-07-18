Survivor finali için Koca'dan tepki!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Survivor finalinde çok eleştirilen korona virüs tedbirlerine uyulmamasına tepki göstermişti. Survivor finalinde, izlemeye gelen vatandaşların maskesiz bir şekilde yan yana oturmaları ve yarışma bitiminde ünlülerle hayranların sarılması ve yakın temas halinde olması tepki çekmişti. Çok sayıda vatandaş da, görüntülere adeta isyan etmişti.

TEPKİ GÖSTERDİ

Fahrettin Koca, Survivor'daki görüntülere tepkisiz kalmadı. Twitter hesabından paylaşım yapan Koca, şu ifadeleri kullandı: "SURVIVOR 2020 FİNAL programında, COVID-19 tedbirlerine uyulmaması tepkilere yol açtı. Tepkiler haklı. Düğün yeri, pazar yeri, dolmuş yeri uyarılarına show amaçlı ortamlar çok daha fazla dâhil. Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı."

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya "Bundan sonra dikkat edeceğimizden şüpheniz olmasın" cevabını verdi.