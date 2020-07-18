Mehmet Kaya'nın Citycoco keyfi!

Hatırlanacağı üzere ilimizin otomobil sektöründe ilk akla gelen firması Toyota Plaza Kocaeli Kaya, Citycoco’nun Kocaeli bayisini alarak önemli bir atılım yapmıştı. Kocaeli’de bir ilke imza atan Toyota Plaza Kocaeli Kaya, Citycoco’nun satış adresi oldu. Oldukça ilgi gören ve konforu ile de dikkat çeken Citycoco’yu tercih eden isimlerden biri de Kaya ailesinden oldu. Toyota Plaza Kocaeli Kaya Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kaya, bayisini aldıkları Citycoco ile keyif yaptı. Kaya, motosiklet ehliyeti gerektirmeyen ve 3 TL’ye 100 kilometre yol alınabilen Citycoco’yu herkese tavsiye etti.