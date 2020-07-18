Kadıköy Belediyesi’nden Büyükşehir 153’e ziyaret

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Büyükşehir 153, farklı kurum ve kuruluşlardan misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Birçok yeniliği bünyesinde barındıran ve özellikle pandemi sürecindeki rolü ile kritik öneme sahip olduğunu ortaya koyan Büyükşehir 153, Kadıköy Belediyesi’nden gelen misafirlerine ev sahipliği yaptı.

İŞLEYİŞ HAKKINDA BİLGİ ALDILAR

Kadıköy Belediyesi Kurumsal İletişim Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Müdürlüğü’nden gelen heyet Büyükşehir 153 Çağrı Merkezini ziyaret etti. Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi’nin kullandığı teknolojiler ve işleyiş hakkında gözlemlerde bulunan Kadıköy Belediyesi personeli, pandemi sürecinde evden çalışma modeline geçen Büyükşehir 153 yetkililerinden süreçle ilgili bilgi aldı.

TECRÜBE PAYLAŞIMI YAPILDI

Ziyarette, profesyonel çağrı merkezi yönetimi ve çağrı merkezi süreçleri konusunda tecrübe paylaşımı yapıldı. Çağrıda konuşma kalitesi kriterleri, operatörlerin eğitim süreçleri gibi konularda detaylı bilgi alan misafirler pandemi sürecinde sosyal medya yönetimi ve verilerin raporlanması konularıyla da yakından ilgilendi.

PANDEMİ DÖNEMİNDE BÜYÜKŞEHİR 153

Pandemi sürecinde kesintisiz hizmet veren Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi, Kocaelililerin en çok tercih ettiği numara oldu. Vefa Destek Grupları, Emniyet Güçleri ve Geniş Ailem ekipleriyle entegre bir şekilde süreci yürüten Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi, pandemi sürecinde telefon kanalından 550.525 sosyal medya kanallarından 125.646 kişiyle iletişime geçerek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve vatandaşlar arasında köprü oldu.

HER YERDEN ULAŞMAK MÜMKÜN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaş ile belediye arasındaki bürokrasiyi ortadan kaldırarak, iletişimi güçlendirmek amacıyla kurduğu Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi, Kocaelililere 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi’ne, 153 numarasından, 0530 917 41 53 WhatsApp hattından, Twitter, Instagram ve Facebook (buyuksehir153) hesaplarından, ÇEK-İLET KOCAELİ mobil uygulamasından ulaşım sağlanabiliyor.