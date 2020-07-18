Kartepe'de 2 bin 250 metrelik dere temizliği

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Fatih Sultan Mehmet ve Köseköy Mahallesi içerisinden geçen 2 bin 250 metre uzunluğunda ki ıslahı yapılmış kapalı ve açık dere içerisindeki temizlik çalışmalarını tamamladı.

İLAÇLAMA YAPILDI

Belediye ekipleri öncelikle dere içerisinde ki sazlık ve çamurları titizlikle temizleyip, daha sonra basınçlı suyla yıkama işlemi yaptı. Son olarak yıkaması tamamlanan dere ve çevresinde ilaçlama yapan ekipler, çevre ve halk sağlığını özeterek, görüntü kirliliğini de önleyici çalışmalarına Kartepe genelinde devam ediyor.