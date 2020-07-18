Kartepe'de 2 bin 250 metrelik dere temizliği

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Fatih Sultan Mehmet ve Köseköy Mahallesi içerisinden geçen 2 bin 250 metre uzunluğunda ki ıslahı yapılmış kapalı ve açık dere içerisindeki temizlik çalışmalarını tamamladı.
İLAÇLAMA YAPILDI
Belediye ekipleri öncelikle dere içerisinde ki sazlık ve çamurları titizlikle temizleyip, daha sonra basınçlı suyla yıkama işlemi yaptı. Son olarak yıkaması tamamlanan dere ve çevresinde ilaçlama yapan ekipler, çevre ve halk sağlığını özeterek, görüntü kirliliğini de önleyici çalışmalarına Kartepe genelinde devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.