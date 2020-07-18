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18 Tem 2020 - 11:33- Siyaset G: 18 Tem 2020 - 11:35

“Senaryo kuranların hevesi kursaklarında kalmıştır”

Başiskele Yuvacık Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Başkan Büyükakın, Fatih Sultan Mehmet Han'ın ruhuna ve Ayasofya Cami'nin hayrına lokma dağıttı.
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Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, Başiskele İlçesi Yuvacık Mahallesi’ni ziyarete ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Fatih Sultan Mehmet Han'ın ruhuna ve Ayasofya Cami'nin hayrına lokma da dağıtan Başkan Büyükakın’a, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Koral eşlik etti. Yuvacık’ta yoğun ilgi ve sıcak bir şekilde karşılanan Başkan Büyükakın, “Yuvacıklı hemşehrilerimize bu içten ilgileri ve sevgileri için teşekkür ediyorum. Bu ülkeye ve millete hizmet etme davamıza verdikleri destekler için de ayrıca müteşekkiriz. Milletimizle yol yürüyen kadrolar olarak Kocaeli’nin tamamında ki hizmetlerimizle vatandaşlarımızın taleplerine cevap veriyoruz” dedi. 

“O KUTLU DURUŞLA MİLLİ EGEMENLİK SAĞLANMIŞ”

Yuvacıklı esnaflarla ve vatandaşlarla birlikte çay içerek sıcak sohbetlerin yapıldığı birlikteliklerde, “15 Temmuz FETÖ Darbe girişimini engelleyen milletimiz geleceğine sahip çıktı” diyen Başkan Büyükakın, “15 Temmuz’u asla unutturmayacağız. O gün, büyük Türkiye’nin engellenemeyeceğini bir kez daha gösterdik. Bunu esnafımızla, gencimizle, çocuğumuzla, kadınımızla tüm vatandaşlarımızla başardık. 15 Temmuz gecesi vatan sevdalısı halkımız sakaklara çıktı ve ülkesine sahip çıktı. İşgal girişimine karşı milletimiz bayrağını alarak meydanlarda dünyaya meydan okudu” şeklinde konuştu.  Bir vatandaşın “15 Temmuz bir milattır. Millet iradesine vurulmak istenen darbe yine milletimizin dik duruşuyla engellemiştir” şeklinde konuşmasına ise Başkan Büyükakın, “15 Temmuz gecesinde ki o kutlu duruşla milli egemenlik sağlanmış, ülkemiz üzerinde senaryo kuranların hevesi de kursağında kalmıştır” diyerek katkı sundu. 

“AZİZ MİLLETİMİZİN BÜYÜK TAKDİRİNİ TOPLANMAKTADIR”

Vatandaşlarla ve esnaflarla gerçekleştirdiği sohbetlerde, Türkiye’nin terörle mücadelede ki başarısının altını da çizen Başkan Büyükakın, “Halkımızın bu mücadeleye verdiği destek çok önemli. Cumhurbaşkanımızın terörü bu toprakların kaderi olmaktan çıkartacağız hedefi kesinlikle halkımızın duası ve desteğiyle başarılacaktır. Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensupları da gerek yurt içinde gerekse yurt dışında bu alanda da büyük bir mücadele vermektedir” şeklinde konuştu. “Milletimiz, Suriye’de kurulmak istenen terör koridorunu gerçekleştirilen operasyonlarla akamete uğratıldığını da çok iyi görmektedir” diyerek sohbetlerine devam eden Başkan Büyükakın, “Terör örgütlerinin bir dönem kol gezdiği 8 bin 200 kilometrekarelik alan DEAŞ ve PKK/YPG’li teröristlerden temizledi. Bu başlı başına çok önemli bir başarıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünyada ve bölgesinde artık güçlü bir Türkiye var. Ülkemizin çıkarlarının korunması, vatandaşlarımızın huzur içinde yaşamlarını sürdürmesi için devletimiz her yerde her coğrafya da gerekeni yapmaktadır. Bu da bu aziz milletimizin büyük takdirini toplamaktadır” ifadelerini sarf etti. 

“SAHADAYIZ, SAMİMİYETLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ” 

Ülkemizin güvenliği için hava ve kara harekâtlarının yanı sıra insanına, inancına, değerlerine ve kültürüne düşman tüm terör örgütleriyle mücadele edildiğini dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “Kentimizin sokaklarını, caddelerini, esnaflarını, iş yerlerini velhasıl gezdiğimiz ve halkımızla bütünleştiğimiz her yerde ülkemizin verdiği bu haklı mücadele büyük bir gururla karşılanmaktadır. Eller semaya kalkıyor, dualar ediliyor. Her birey biliyor ki Türkiye’nin güçlü olmadığı dünyada adalet asla mazlumların yanında olmayacaktır. Ülkemiz bu kadar yoğun ve zorlu dönemlere rağmen hedeflerinden şaşmadan yoluna devam ediyor. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün muasır medeniyetler seviyesine çıkma hedefi için bizlerde mesai mefhumu gözetmeden büyük bir gayretle çalışıyoruz. Yerelde gelişen, kalkınan ve hizmetleriyle mutlu olan vatandaşlarımızın geleceğe daha güzel bakabilmesi içinde sahadayız, samimiyetle çalışmaya devam ediyoruz” vurgusu yaptı. 

“SON YÜZYILDA Kİ EN BÜYÜK SAĞLIK KRİZLERİNDENDİR”

 “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışıyla milletle beraber yol yürüdüklerini ve hizmet ettiklerini de dile getiren Başkan Büyükakın, Yuvacık ziyaretinin ardından da yaptığı açıklamada, “Paylaşmanın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın bereketine inanan bir milletiz. Koronavirüs salgınında milletimizle birlikte devletimizin tüm kurumlarıyla halkımızın sağlığı için büyük çaba sarf ettik. COVİT-19 Salgını insanlık tarihinin son yüzyılda ki en büyük sağlık krizlerindendir. Her fırsatta yaptığımız vatandaş buluşmalarında halkımızın bu noktada elde edilen başarıya karşı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlarımıza, sağlık çalışanlarımıza, emniyet güçlerine ve tüm gayret gösteren herkese samimi duaları var.  Maalesef birçok ülke bu salgına sağlık altyapısı bakımından hazırlıksız yakalandı. Gelişmiş ülkeler dahi vatandaşlarına ve sağlık çalışanlarına tulum, maske, koruyucu ekipman gibi temel ihtiyaç malzemelerini sağlamakta zorlandı. Ancak Türkiye bu konuda yıllardır sağlık altyapısına yaptığı yatırımların karşılığını bir kez daha almıştır. Emeği geçen herkesten bir kez daha Allah razı olsun” dedi.

“AYASOFYA MÜZEDEN TEKRAR CAMİYE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜR”

Din, dil, ırk ve bölge ayrımı gözetmeden dünyanın 140 ülkesine tıbbi teçhizat ve malzeme gönderen bir ülke haline geldik diyerek açıklamasına devam eden Başkan Büyükakın, “Mühendislerimiz tarafından geliştirilip, Türk firmalarınca üretilen solunum cihazları yaptık. Bunun yanında dünyada ki ekonomik düzende artık Türkiye çok etkili ve avantajlı bir konuma gelmiştir. Ülkemiz adım adım 2023 hedeflerine yaklaşmaktadır” dedi. “Fatih Sultan Mehmet Han’ın İstanbul’u fethettiğinde ilk cuma namazını kıldığı ve fethin sembolü olarak camiye dönüştürdüğü Ayasofya” hakkında da düşüncelerini dile getiren Başkan Büyükakın, “Ayasofya müzeden tekrar camiye dönüştürülmüştür. Asli hüviyetinin kavuşturulmuştur. Ülke içi ve dışında Ayasofya hakkında yapılan eleştirilerin hiçbir önemi yoktur. Bu noktada milletimiz nihai karar vericidir ve vermiştir” diyerek sözlerini tamamladı. 

18 Tem 2020 - 11:33 - Siyaset

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