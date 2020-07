Netflix'ten ömür boyu abonelik ödülü

İndependent Türkçe'nin haberine göre, Dünyanın en popüler çevrimiçi film, belgesel ve dizi izleme platformu Netflix bu kez ilginç ödüllü bir bilgisayar turnuvasıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz hafta yayınlanan yeni Netflix filmi The Old Guard'ın tanıtımı amacıyla bir oyun turnuvası yapılacak. 17 Temmuz- 19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak turnuvada en yüksek skoru alıp birinci olan katılımcıya 83 yıllık yani 1000 aylık ücretsiz Netflix aboneliği verilecek.

HER ÖLÜM OYUNCUYU YAVAŞLATACAK

Charlize Theron'un başrolünde yer aldığı The Old Guard filmi, Greg Rucka'nın yazdığı çizgi romandan uyarlanmıştı. Film ve çizgi romandaki olay örgüsünü takip edecek oyunda katılımcılar, Theron'un canlandırdığı, ölümsüzlerin en yaşlısı Andy'i karakterini seçebilecek. Oyunda da tıpkı filmde olduğu gibi ölen karakter geri dönecek ancak her ölüm oyuncuyu yavaşlatacak ve en yüksek skora ulaşmasını zorlaştıracak. Tarayıcı üzerinden oynanabilecek oyuna oldguardgame.com adresinden ulaşılabilecek.

CompariTech tarafından açıklanan son rakamlara göre Netflix’in Nisan 2020 itiabrıyla dünya genelinde yaklaşık 183 milyon kullanıcısı bulunuyor.