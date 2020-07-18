Çelik boru içine giren yavru kediler itfaiye ekiplerini seferber etti

Gebze İstasyon Mahallesi üzerinde bulunan kompozit reklam ürünleri üreten bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fabrika etrafında doğum yapan kedinin 2 yavrusu, işçilerin çalıştığı sırada fabrika içindeki galvaniz boruların içine girdi. Boruların içinden kedi sesi geldiğini fark eden işçiler, 2 yavruyu kendi imkanları ile çıkarmaya çalıştı. Başarılı olamayan işçiler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine fabrikaya gelen itfaiye ekipleri, kedilerin kurtarmak için çalışma başlattı.

1.5 SAAT SÜREN ÇALIŞMA İLE KURTARILDILAR

Fabrika işçilerinin de yardımıyla itfaiye ekipleri, kedileri bulunduğu boruyu keserek kurtarmaya çalıştı. Taş motoru ile kesilen boru kesim sırasında ısınınca kediler zarar görmesin diye suya batırılarak soğutuldu. Zaman zaman borunun içinden korku dolu gözlerle ekiplere bakan yavru kediler, kesilen 1.5 saat süren çalışma ile kurtarıldı. Kesilen borulardan çıkarılan yavru kediler, annelerinin yanına bırakıldı. Zorlu mücadele ile kedileri kurtaran fabrika işçileri, yavruları sahiplenerek elleriyle beslemeye başladı.