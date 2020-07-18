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18 Tem 2020 - 11:58- Gündem G: 18 Tem 2020 - 12:01

Mide bulantıran görüntü! Küçük çocuğu taciz etti

Sosyal medyada, yaşlı bir adamın, yanına gelen küçük kıza taciz ettiği iddiasıyla paylaşılan görüntüler tepki topladı.

Demirören Haber Ajansı
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Sosyal medyada paylaşılan, ancak hangi ilde çekildiği bilinmeyen bir görüntüde, yaşlı adam, oturduğu merdivenden küçük bir kız çocuğunu seslenerek, yanına çağırıyor. Yanına oturttuğu çocuğa sarılmaya çalışıyor. Bununla da yetinmeyip, bacağına dokunuyor. Sosyal medya kullanıcıları görüntüye büyük tepki gösterdi.

18 Tem 2020 - 11:58 - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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