CHP Kocaeli, kurultay delegeleri ile bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi 37. Olağan Genel Kurultay içingeri sayıma başladı. CHP Kocaeli İl Örgütü kurultay sürecinin değerlendirmek adına dün partinin il binasında gerçekleştirdiği toplantıyla kurultay delegeleriyle bir araya geldi. Toplantı öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekilliği görevini devralan CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve il yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.
SÜRECİ DEĞERLENDİRDİLER
Ziyaretin ardından CHP Kocaeli İl Örgütü,kurultay delegeleriyle bir araya geldi. CHP Kocaeli’nin 26 kişiden oluşan kurultay delegelerinden Hurşit Güneş, Cengiz Sarıbay ve Mehmet Ali Kaplan’ın toplantıya mazeret bildirerek katılım sağlayamadıkları bilgisi paylaşıldı. 31 Mart 2019 seçim sonuçlarının da değerlendirilerek kurultay sürecinin tartışıldığı toplantıda kurultay delegeleri süreçle ilgili görüşlerini bildirdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.