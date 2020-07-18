Huysuz Virjin’in mirasını kime bıraktığı belli oldu

Sunduğu "Huysuz Virjin" programıyla hafızalara kazınan Seyfi Dursunoğlu, tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında yaşamını yitirdi. Seyfi Dursunoğlu, 2012 yılında verdiği bir röportajda ise 40 yıllık birikimi olan 15 milyon TL'yi Türkan Saylan'ın kurucusu olduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bıraktığını ifade etmişti.

"MİRASIMI TÜRKAN SAYLAN'IN DERNEĞİNE BAĞIŞLADIM"

Dursunoğlu yaptığı bir röportajda, konuyla ilgili olarak, "40 yıldır çalışıyorum. 40 yıllık birikimimi bildiğiniz gibi Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağışlayacağımı açıklamıştım. Ancak bir şey oldu ve bundan vazgeçtim. Vakıf yetkilileri bir gün beni aradı ve Alâeddin Yavaşça için bir gece düzenlediklerini, o geceyi sunmamı istediler. Bunun karşılığında da bana bir şilt vereceklerini belirttiler. Sonra düşündüm. Ben de bir sanatçıyım. Neden bana bir gece yapılıp da şilt verilmiyor da başkasının adına yapılan bir gecede veriliyor dedim. Üzüldüm ve kırıldım tabii ki. O zamana kadar kendilerine bağışta bulunmuştum. Ama şimdi mirasımı Türkan Saylan'ın Derneği'ne (ÇYDD) bırakmaya karar verdim" ifadelerini kullanmıştı.

"15 MİLYONA YAKIN PARAM VAR"

Dursunoğlu ne kadar mirasınız var sorusuna ise, "15 milyona yakın bir param var. Tabii bunun içinde Çengelköy'- deki evim,mal varlığımda dahil" şeklinde yanıt vermişti.

15 GÜNDÜR HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİ VERİYORDU

15 gün önce mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yatan Seyfi Dursunoğlu, solunum yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alındı. 3 gün boyunca yoğun bakımda cihazlara bağlı olarak tedavi gören usta sanatçı Dursunoğlu, 17 Temmuz Cuma günü saat 20.00 sıralarında hayatını kaybetti.