Çatıdan düşen kişi toprağa verildi

Alınan bilgiye göre Başiskele Vezirçiftliği Mahallesi D-130 Karayolu Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin çatısında tadilat yapan babası Nuri Tekin’in yanına arabada kalan malzemelerini almak üzere gelen Serkan Tekin (44) dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten yere düşmüştü. Ağır yaralanan Tekin için olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Serkan Tekin’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

EVLİ VE 1 ÇOCUK BABASIYDI

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin inceleme işlemlerinin ardından Tekin’in cenazesi otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. İzmit Veli Ahmet Mahallesi Alemdar Caddesi Şeftali Yokuşu Sokakta ikamet eden Serkan Tekin’in cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Evli ve 1 çocuk babası olan Serkan Tekin’in cenazesi Fevzi Çakmak Cami'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.