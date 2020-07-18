Kıbrıslı Türk kadının trajik ölümü

İngiltere’nin Kent bölgesinde alev alan aracından hızla inen Kıbrıslı Türk Azra Kemal , A21’deki Sevenoaks ve Tonbridge köprüsünden düşerek hayatını kaybetti.
YANGINDAN KAÇARKEN KÖPRÜDEN DÜŞTÜ
Londra Gazetesinin haberine göre, Azra Kemal ve yanındaki erkek arkadaşı Londra’dan Kent’te yolculuk yaparken içinde bulundukları araç aniden alev aldı. Aracının dışına çıkıp çaresizce yardım arayışında bulunmaya çalışan Azra Kemal, köprüden yanlışlıkla düşüp hayatını kaybetti. Azra Kemal’ın yanında bulunan 31 yaşındaki adam tutuklanıp, 11 saat sorgulandı ve daha sonra serbest bırakıldı. Polis yaptığı açıklamada, genç adam ile ilişkin şüphelendirici bir durumun olmadığı ve adli tıp raporunu beklediklerini belirtti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.