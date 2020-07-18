Kıbrıslı Türk kadının trajik ölümü

İngiltere’nin Kent bölgesinde alev alan aracından hızla inen Kıbrıslı Türk Azra Kemal , A21’deki Sevenoaks ve Tonbridge köprüsünden düşerek hayatını kaybetti.

YANGINDAN KAÇARKEN KÖPRÜDEN DÜŞTÜ

Londra Gazetesinin haberine göre, Azra Kemal ve yanındaki erkek arkadaşı Londra’dan Kent’te yolculuk yaparken içinde bulundukları araç aniden alev aldı. Aracının dışına çıkıp çaresizce yardım arayışında bulunmaya çalışan Azra Kemal, köprüden yanlışlıkla düşüp hayatını kaybetti. Azra Kemal’ın yanında bulunan 31 yaşındaki adam tutuklanıp, 11 saat sorgulandı ve daha sonra serbest bırakıldı. Polis yaptığı açıklamada, genç adam ile ilişkin şüphelendirici bir durumun olmadığı ve adli tıp raporunu beklediklerini belirtti.