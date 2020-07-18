AK Parti’den Vali Yavuz’a hayırlı olsun ziyareti

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve yönetim kurulu dün Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Başkan Ellibeş’in yanı sıra icra ve yönetim kurulu üyelerinin eksiksiz katılım sağladığı ziyaret sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun olarak valilik toplantı salonunda yapıldı. Vali Yavuz, yönetim kurulu üyeleriyle tek tek tanışırken, Başkan Ellibeş ile yöneticilere nazik ziyareti için teşekkür etti. Başkan Ellibeş, Kocaeli’nin çok özel bir vilayet olduğunu belirterek, “Bundan önce 4 ayrı vilayette başarıyla görev yapmış olan Sayın Valimizin, Kocaeli’de de çok güzel izler bırakacağından eminiz. Kocaeli çok özel bir şehirdir” dedi.