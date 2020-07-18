Milli İrade Meydanı’nın ücretli otopark olarak 16 Temmuz itibariyle açılması bekleniyordu. Fakat 15 TemmuzDemokrasi ve Millî Birlik Günü sebebiyle hazırlıkların tamamlanamaması 2 gün gecikmeye sebep oldu. 17 Temmuz itibariyle gelirleri Kocaeli Sporu Sevenler Derneği’ne bırakılan 700 araç kapasiteli otopark, ücretli olarak hizmete başladı.

KÜÇÜK TAŞITLAR 5 LİRA

Otoparkın fiyat tarifesi ilk olarak 1-4 saat arası 5 lira olarak gün boyu ise 10 lira olarak düşünülmüştü. Daha sonra alınan karar neticesinde otoparkta günlük fiyat uygulamasına gidildi. Otoparkta gün boyu uygulanan tarifeye göre küçük taşıtlarda fiyatlandırma 5 lira iken büyük taşıtlarda 10 lira oldu. Ayrıca aylık abonelik yaptıranların gün boyunca giriş çıkışlarda serbestlik tanınacağı duyuruldu.