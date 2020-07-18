Milli İrade Meydanı’nın ücretli otopark olarak 16 Temmuz itibariyle açılması bekleniyordu. Fakat 15 TemmuzDemokrasi ve Millî Birlik Günü sebebiyle hazırlıkların tamamlanamaması 2 gün gecikmeye sebep oldu. 17 Temmuz itibariyle gelirleri Kocaeli Sporu Sevenler Derneği’ne bırakılan 700 araç kapasiteli otopark, ücretli olarak hizmete başladı.
KÜÇÜK TAŞITLAR 5 LİRA
Otoparkın fiyat tarifesi ilk olarak 1-4 saat arası 5 lira olarak gün boyu ise 10 lira olarak düşünülmüştü. Daha sonra alınan karar neticesinde otoparkta günlük fiyat uygulamasına gidildi. Otoparkta gün boyu uygulanan tarifeye göre küçük taşıtlarda fiyatlandırma 5 lira iken büyük taşıtlarda 10 lira oldu. Ayrıca aylık abonelik yaptıranların gün boyunca giriş çıkışlarda serbestlik tanınacağı duyuruldu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Kocaeli Sporu Sevmeyen - Ormanyada haraç kesiyorlar 10 tl otopark.bu alan milletin parasıyla yapıldı millete bedel ödetiliyor.bizde kocaeli spor hayranları dernegi kuralım bizde haraç keselim.millete hizmet edin birilerini zengin etmeyin.o paraları belediye alsa hizmette kullansa olmazmı.inşallah reisin kulagına gider.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.