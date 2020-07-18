Oğlu tarafından ölü bulundu

Edinilen bilgilere göre ilimizde geniş bir kesim tarafından tanınan Murat Akarsu’dan (60) haber alamayan oğlu evine geldi. İnönü Caddesi’ndeki evine gelen oğlu, Murat Akarsu'nun cansız bedeni ile karşılaştı. Akarsu’nun cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Akarsu’nun kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak. Aynı zamanda eski Beşiktaşlı futbolcu Metin Tekin’in de kuzeni olan Akarsu’nun cenazesi, Fevziye Camii'nde kılınacak namazın ardından Bağçeşme mezarlığına defnedilecek.