Selin ve Mahmut bir ömür boyu evet dedi

Kocaelispor’da bir dönem basın sözcülüğü görevini başarı ile yürüten Haşmet Uçar ileeşi Aynur Hanım’ın büyük kızları Selin ile Elazığlı Yasemin ve Ahmet Özsoy’un oğulları Mahmut Özsoy’un kına gecesi unutulmaz anlara sahne oldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi olan Selin Hanım ile Aselsan’da makine mühendisi olan Mahmut Bey evlilik öncesi Körfez Öğretmenevi’ndeki kına gecesinde konuklarına unutulmaz anlar yaşattı.

ÖZGÜR SAY’DAN MÜTHİŞ SAHNE PERFORMANSI

İlimizin ve ülkemizin önemli ses sanatçılarından Özgür Say’ın muhteşem sesi ve sahne performansı ile daha da renklenen kına gecesinde sahne hiç boş kalmadı. Azerbaycan ve Elazığ yöresinin ağırlıklı olduğu oyun havaları ile coşku tavan yaparken, Uçar ve Özsoy aileleri Say’a teşekkür etti. Gecenin onur konukları arasında Kocaelispor’un hanımefendi yöneticisi Av. Özlem Feyzioğlu da yer aldı.

AİLELERDEN TEŞEKKÜR

Çiftin anne baba ve akrabaları kızları Selin ile oğulları Mahmut’un mutluluğuna ortak olurken, gecenin finali 10. Yıl Marşı ile son buldu. Çiftin düğünleri İstanbul Beykoz’da yer alan Suit Garden Luxury Park’ta gerçekleşti. Uçar ve Özsoy aileleri gerek kına gecelerine gerekse de düğünlerine katılım gösteren tüm eş dost ve akrabalarına teşekkür etti.