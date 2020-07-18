Selin ve Mahmut bir ömür boyu evet dedi

Kocaelispor’da bir dönem basın sözcülüğü görevini başarı ile yürüten Haşmet Uçar ileeşi Aynur Hanım’ın büyük kızları Selin ile Elazığlı Yasemin ve Ahmet Özsoy’un oğulları Mahmut Özsoy’un kına gecesi unutulmaz anlara sahne oldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi olan Selin Hanım ile Aselsan’da makine mühendisi olan Mahmut Bey evlilik öncesi Körfez Öğretmenevi’ndeki kına gecesinde konuklarına unutulmaz anlar yaşattı.
ÖZGÜR SAY’DAN MÜTHİŞ SAHNE PERFORMANSI
İlimizin ve ülkemizin önemli ses sanatçılarından Özgür Say’ın muhteşem sesi ve sahne performansı ile daha da renklenen kına gecesinde sahne hiç boş kalmadı. Azerbaycan ve Elazığ yöresinin ağırlıklı olduğu oyun havaları ile coşku tavan yaparken, Uçar ve Özsoy aileleri Say’a teşekkür etti. Gecenin onur konukları arasında Kocaelispor’un hanımefendi yöneticisi Av. Özlem Feyzioğlu da yer aldı.
AİLELERDEN TEŞEKKÜR
Çiftin anne baba ve akrabaları kızları Selin ile oğulları Mahmut’un mutluluğuna ortak olurken, gecenin finali 10. Yıl Marşı ile son buldu. Çiftin düğünleri İstanbul Beykoz’da yer alan Suit Garden Luxury Park’ta gerçekleşti. Uçar ve Özsoy aileleri gerek kına gecelerine gerekse de düğünlerine katılım gösteren tüm eş dost ve akrabalarına teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.