CHP'nin Başiskele'de koltuk sayısı 2'ye çıkıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Örgütü ailesi yeni üyelerin katılımıyla 12 ilçede büyümeye devam ediyor. CHP Kocaeli İl Örgütü bu kez Başiskele’den parti çatısı altına katılan yeni üyelerine 20 Temmuz Pazartesi Günü saat 18.00’da düzenlenecek olan programla parti rozetlerini takdim edecek. Program CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde Başiskele İlçe Örgütü binasında gerçekleştirilecek.

BELEDİYE MECLİS ÜYE SAYISI 2’YE ÇIKIYOR

CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve il yönetiminin de katılacağı programda aralarında Başiskele Belediye Meclisi bağımsız meclis üyesi Uğur Baydar’ın da bulunduğu yeni üyelere parti rozetleri takdim edilecek. Öte yandan Uğur Baydar’ın CHP’ye katılımıyla partinin Başiskele Belediye Meclisi’ndeki sandalye sayısı 2’ye çıkacak.