Yetişken, Sürat Pateni sporcu ve velileri ile bir araya geldi

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ata Yetişken, sürat pateni sporcuları ve velileri ile bir araya geldi. İzmit Buz Sarayı’nın arkasındaki açık alanda gerçekleşen buluşmada Yetişken sürat pateni sporcularının genel performansı hakkında velilere bilgiler verdi. Yetişken, pandemi sürecinde olduklarını, Buz Sarayı’ndaki çalışmalarda pandemi kurallarına azami hassasiyet gösterdiklerini ifade ederken, Dünya Buz Pateni Federasyonu’nun (ISU) yeni yıl takvimine göre hazırlıklarını düzenleyeceklerini belirtti.