Metin Sözer’den Ozi’ye kispet

Sözer Orman ürünleri Limited Şirketi ortaklarından Metin Sözer, İzmit’in gelecek vaat eden pehlivanlarından Oğuzhan Ünal’a kispetle hediye etti. Sporcunun ustası Şener Sar “Metin Sözer abimiz Ata sporu güreşi sahipsiz bırakmıyor ve her zaman güreşin yanında oluyor. Şampiyon sporcumuz Oğuzhan Ünal’a destek olan teşekkürü bir borç biliriz” dedi.