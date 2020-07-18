Mehmet Açık’a sürpriz

İzmit Belediyesi’nin Kocaelisporluları buluşturduğu bilgi yarışmasının koordinasyonunu sağlayan, kendisi de çok sıkı bir Kocaelisporlu olan Mehmet Açık’ın canlı yayında doğum günü kutlandı. 44 yaşına giren ve Yeşil Siyahlı kulübün tarihine hayli hakim olan Açık için getirilen pasta Açık’ı da hayli duygulandırırken genç taraftar bu jesti düşünenlere teşekkür etti.