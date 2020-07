Burak Süleyman: İstenmediğimi anladım

Her şeyden önce bu şehrin insanı olarak yazıyor ve vaktinizi aldığım için KOCAELİSPOR camiasından tek tek özür diliyorum… Kocaeli Güneşspor’da futbol oynarken hayalim olan KOCAELİSPOR formasını giymeyi ALLAH 2015 yılında nasip etti. Üzerimdeki kutsal formanın ağırlığını ve sorumluluğunu her daim aklımın başucunda tuttum. Bu kentin ve KOCAELİSPOR’un bana kazandırdıkları için her zaman şükrettim. Üzerimde emeği olan ailemin, eski kulüplerimin, hocalarımın, başkanlarımın ve tabii ki ŞANLI KOCAELİSPOR’un haklarını asla ödeyemem.

GEÇEN YIL KONUŞULAN

Yönetim kurulumuz tarafından yapılan açıklama şahsımı derinden üzmüş, kamuoyunun sanki parayı önemsiyormuşum gibi algı içerisine sürüklenmesine neden olmuştur. İşin aslı anlatılanların dışındadır. Geçen yıl KOCAELİSPOR ile sözleşme yenilediğimizde yönetimimize “Önümüzdeki sezon için bir rakam belirtmeyelim, o gün gelince tekrar konuşuruz” dedim. Yönetimimiz ise “Önümüzdeki sezon şampiyon olduğumuzda senden fazla miktarlar olursa seni de onların seviyesine çıkarırız” karşılığını verdi.

BU DEĞERİ HAK EDİYORUM

Yeni sezon öncesi transfer komitemiz ile ilk yaptığımız görüşmemizde komitemizin indirim talepleri oldu. Kendilerine indirimle ilgili bir sorun olmadığını belirttim. Geçen yıl tarafıma söylenen cümleleri aktardım ve “Takımın kaptanıyım, bu şehrin evladıyım, bu değeri hak ettiğimi düşünüyorum” şeklinde konuştum. Ayrıca “Gelecek olan futbolcu benim sözleşmemdeki rakamdan daha az paraya anlaşırsa ben de sözleşmemdeki rakamı aşağıya çekeceğim.

BÖYLE BİR TALEBİM OLMADI

Evet, gelecek arkadaşlarımız kariyerlidir, yüksek ücret alabilir, benim sözleşmemi onlarınki kadar olmasa da yakın rakamlara, biraz altına çekmeniz benim için uygundur” dedim.Komitemiz buna olumsuz yanıt vererek gelecek olan futbolcuların kariyerli ve üst lig futbolcuları olduğunu, benim ise 3. Lig dışında bir kulüpte oynamadığımı belirtti. Ben de bu muamelenin ardından takımda kalma şansımın kalmadığını söyleyerek görüşmeden ayrıldım. Aynı akşam da istediğim takdirde takımdan ayrılabileceğim tarafıma iletildi.

KAPTANLIĞIM ALINMAK İSTENDİ

İkinci görüşmemde uzlaşmacı bir tavır sergiledim ve başkanımızın adaletli olduğuna, takım kaptanını ezdirmeyeceğine inandığımı söyleyerek başkanımız ne derse kabul edeceğimi beyan ettim. Bu görüşmeden sonra gelen telefonda, ilk yaptıkları tekliften miktar olarak aynı ama ödeme planı ile ilgili daha olumsuz bir teklif sunuldu. Ardından başkanımızın kaptanlığımı benden almak istediği söylendi. Hocamızın raporunda da benim ile ilgili “Kalsa da olur, gitse de olur. Abartılı para isterse gitmesinde sakınca yoktur” gibilerinden bir cümlenin de yazılı olduğunu öğrenince komitemizin niyetinin benimle anlaşmak değil, beni göndermek olduğunu anladım. Bu düşünceler üzerine de takımdan ayrılabileceğimi başkanımıza iletmelerini transfer komitemizden rica ettim.

MADDİYAT DIŞINDA MANEVİ DEĞER

Bir kez daha vurgulamak istiyorum. KOCAELİSPOR ile anlaşmama ya da işi yokuşa sürme gibi bir olayım olmamıştır. Görüşmelerimizdeki para konusu da yönetimimizin aktardığı gibi değildir. Geçen sezonki görüşmemizde geçen ifadeleri hatırlatmam ve maddiyatın dışında hak ettiğim manevi değerin tarafıma verilmesini istememden başka hiçbir niyetim yoktur. Özellikle kaptanlık ile ilgili düşünce de yönetimimiz tarafından istenmediğimin en somut örneğidir. KOCAELİSPOR gibi bir camiada 5 yıl boyunca forma giyen, kaptanlık yapan, elinden gelen tüm mücadeleyi sahaya yansıtmaya gayret eden, kaptanlık sürecimde kendim dışında futbolcu arkadaşlarım için çaba sarf eden bir futbolcu olarak ifade etmek isterim ki, bizler gelip geçici, KOCAELİSPOR ise her daim dimdik ayakta ve kalıcıdır.

Büyük KOCAELİSPOR camiasına sevgi, saygı ve hürmetlerimle…