Dobrowski’yi özlemişiz

İzmit Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan ve başladığı ilk günden itibaren büyük bir ilgiyle takip edilen Kocaelispor Bilgi yarışmasının önceki akşamki onur konuğu, Kocaelispor formasını uzun yıllar giyen ve taraftarın gönlünde ayrı bir yeri bulunan Kaan Dobra oldu. Büyük bir heyecana sahne olan yarışmada, Kaan Dobra taraftarlardan büyük ilgi gördü.

EN GÜZEL 10 GOL İZLENİLDİ

Kocaelispor formasını uzun yıllar sırtında taşıyan ve takımla birlikte kupa zaferlerine imza atan unutulmaz futbolcu Kaan Dobra, Kocaeli’ye geldiği ilk yıllardan unutamadığı maçlara kadar birçok anısını izleyicilerle paylaştı. İzmit Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan yarışmada Kaan Dobra’nın Kocaelispor forması altında attığı en güzel 10 gol ekranlara gelirken, video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

4 İSİM DAHA BÜYÜK FİNALDE

Başladığı ilk günden itibaren hem yarışma alanında hem de sosyal medyada büyük bir ilgi ve beğeniyle takip edilen bilgi yarışmasının 3’üncü gününde de yarışmacılar büyük finale kalabilmek adına sorulara doğru yanıt vermeye çalıştı. Takımın aldığı dereceler, şampiyonluklar, kupalar, bugüne kadar forma giyen futbolcular, görev yapmış yöneticiler ve başkanlar gibi birçok sorunun yer aldığı bilgi yarışmasında 5’te 5 yapan Berkay Yıldızlı, Adem Aladağ, Mert Meriç ve Yunus Emre Özsoy isimli taraftarlar finale kalmaya hak kazandı.

KAZANDIĞI FORMAYI ‘ÖZEL’ ÇOCUĞA VERECEK

Sorulan tüm soruları doğru cevaplayarak finale adını yazdıran Berkay Yıldızlı, kazandığı hediyeleri mahallesinde bulunan Kocaelispor sevdalısı engelli bir çocuğa vereceğini açıkladı. Berkay Yıldızlı’nın yapmış olduğu bu anlamlı hareket seyirciler tarafından büyük bir beğeni toplayarak alkış aldı. Bilgi yarışmasının dünkü onur konuğu, takımın kazandığı başarılarda önemli bir rolü bulunan Kocaelispor’un eski teknik direktörü Engin Korukıroldu.